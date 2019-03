Tutte le novità e gli ultimi rumor su Shenmue 3 in un nuovo video

Sono trascorsi vent’anni da quando Shenmue è arrivato su Dreamcast, e dopo il ritorno sulle console di attuale generazione dei primi due titoli della saga con un’edizione rimasterizzata in HD, questa estate giungerà finalmente il terzo atto del viaggio di Ryo Hazuki: per ingannare l’attesa, proviamo a riassumere quello che sappiamo su Shenmue 3.

Yu Suzuki ed il team di YS Net non hanno voluto rivelare molto sulla trama di Shenmue 3 ed anche nell'ultimo trailer mostrato a inizio marzo in occasione del MAGIC 2019 di Monaco non sono emersi troppi dettagli sull'avventura. Il papà di Shenmue (e di titoli come OutRun, Hang-On e Space Harrier) è attualmente al lavoro per migliorare alcuni aspetti del progetto, tra cui il comparto tecnico, la narrazione ed il combat system, con l'obiettivo di consegnare ai giocatori il miglior Shenmue di sempre.

Shenmue 3 è atteso per il 27 agosto 2019 su PC e PlayStation 4, al momento non sono previsti porting per altre piattaforme come Xbox One e Nintendo Switch. Quanto attendete Shenmue III? Acquisterete l'ultima avventura di Ryo Hazuki?