Tutti i futuri giochi principali di Level-5 usciranno su Nintendo Switch

Il CEO di Level-5,, è stato intervistato dal Nikkei Trendy e in questa occasione ha confermato il massimo supporto a Nintendo Switch, con l'intenzione di portare tutti i principali nuovi giochi della compagnia sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto.

Hino fa sapere che "attualmente la nostra idea è di fare su Switch tutto quello che abbiamo fatto con il 3DS, supportando al massimo la console ed eleggendola a nostra piattaforma principale." Il primo titolo di Level-5 per Switch sarà The Snack World Trejarers Gold in uscita il 12 aprile in Giappone, per il futuro è facile prevedere l'arrivo di franchise come Yokai Watch, Lady Layton e Professor Layton, molto popolari non solo in Giappone ma anche in Occidente. Inoltre, è già stata confermata la prossima uscita di Inazuma Elven Ares nel corso del 2018.