MotoGP eSport Championship: la finalissima in programma venerdì 10 novembre

MotoGP 17 , ultima iterazione della famosa serie dei ragazzi di Milestone con licenza ufficiale del motomondiale, ormai da qualche mese allieta tutti gli appassionati delle due ruote. In molti, probabilmente, avranno partecipato al torneo in esclusiva per la console Sony:. Solo in sedici, però, si sono qualificati.

Da luglio a novembre, gli utenti si sono potuti sfidare in sei tornei online di qualificazione per guadagnare l'accesso al gran finale che avrà luogo addirittura in concomitanza con il Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

I sedici finalisti che compongono la griglia di partenza provengono un po' da tutto il mondo e non mancano all'appello cinque giocatori italiani (Vindex813, IoTifoRossi, Trastevere73, IvanGamer2346, Luigi48GP) a giocarsi non solo il titolo, ma anche i ricchi premi in palio.

Oltre all'esperienza VIP garantita nel paddock del motomondiale per tutti i finalisti, infatti, per i primi tre ci saranno premi di tutto rispetto: il primo classificato si porterà a casa una BMW, mentre al secondo andrà, invece, una KTM e, infine, al terzo uno schermo 4K.

Vi ricordiamo che l'evento, si terrà domani, venerdì10 novembre a partire dalle ore 17:00 e potrà godere di una copertura mediatica di tutto rispetto: verrà trasmesso infatti sul canale Youtube ufficiale del motomondiale e su Twitch. Inoltre, per tutte le informazioni, potete sempre collegarvi alla pagina ufficiale di Facebook e Twitter.