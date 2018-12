Tutti i nuovi giochi annunciati ai Game Awards 2018

Si sono conclusi da poche ore i Game Awards 2018, evento che ha visto non solo la premiazione del miglior gioco del 2018 ma anche l'arrivo di numerosi annunci relativi a nuovi giochi, da Far Cry New Dawn a Crash Team Racing Nitro Fueled. Vediamo insieme tutti i giochi dei TGA.

Il Pre-Show si è aperto con due produzioni indipendenti capaci di attirare l'attenzione, ovvero Sayonara Wild Hearts e Journey to the Savage Planet mentre lo show vero e proprio è stato inaugurato da Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, esclusiva per Nintendo Switch in uscita ne 2019. Si continua con Hades, nuovo gioco degli autori di Bastion e Transistor, spazio anche a Far Cry New Dawn, sequel di Far Cry 5 in uscita su PC, PS4 e Xbox One il 15 febbraio del prossimo anno.

The Stanley Parable arriverà su console con una riedizione denominata Ultra Deluxe Edition insieme ad Among Trees, produzione indipendente del neonato studio FJRD. Ampio spazio è stato invece dedicato a Crash Team Racing Nitro Fueled, remake di CTR (uscito nel 1999 su PSOne) con tanto di supporto per il multiplayer online, disponibile da giugno 2019 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Obsidian ha invece annunciato The Outer Worlds, FPS Sci-Fi dalle tinte simili a quelle di BioShock mentre Hello Games (team autore di No Man's Sky) presenta The Last Campfire. The Pathless è invece il nuovo gioco di Giant Squid (ABZU), anche Studio Wildcard (ARK Survival Evolved) era presente ai Game Awards con l'annuncio di Atlas. Spazio anche a Stranger Things 3 The Game realizzato in collaborazione con Netflix.

Ultimi due colpi di grosso calibro sul finale con gli annunci di Mortal Kombat 11 (in uscita il 23 aprile 2019) e del nuovo Dragon Age, quest'ultimo ancora privo di un titolo e mostrato solamente con un brevissimo teaser che non permette di capire molto riguardo la natura del progetto.

Cosa ne pensate delle novità annunciate ai Game Awards 2018? Siete soddisfatti oppure avreste preferito altri reveal?