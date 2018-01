Tutto pronto per la fase finale del Call of Duty CWL Open di New Orleans

Ildopo due giorni di intensa competizione sta per raggiungere l'apice La fase finale del torneo si preannuncia pregna di sorprese e spettacolo, visti i nomi rimasti in corsa per il premio da

Con oltre 250 squadre iscritte per competere al CWL di New Orleans, il secondo evento LAN della stagione agonistica di Call of Duty: WWII rappresenta il più grande evento organizzato da MLG nella storia degli esport.

Tuttavia, dopo due giorni di competizione, solo dodici squadre rimangono in corsa nel torneo. L'Open di New Orleans è stata l'occasione perfetta per alcune squadre, grazie alle loro prestazioni all'evento, di staccare un biglietto diretto per l'imminente Call of Duty CWL Pro League.

Altri, invece, non sono stati in grado di consolidare il loro posto nelle 16 squadre per la competizione che prenderà il via il prossimo 23 gennaio.

Ecco i matchup per la fase finale del CWL di New Orleans:

Championship Winner Bracket:

Team Kaliber vs eUnited:

Luminosity vs Echo Fox.

Losers Bracket:

FaZe vs Envy;

OpTic Gaming vs RedReserve/Mindfreak;

EvilGeniuses vs DooM;

Rise Nation vs Splyce.

Vi ricordiamo che le prime partite, se foste ansiosi di seguire le fasi finali del torneo, si terranno a partire dalle 10.00 AM CT (alle 16.00 orario nostrano).