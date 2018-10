Tutto pronto per il TwitchCon 2018: Fortnite quest'anno avrà un'intera hall dedicata

Il TwitchCon 2018 è alle porte: sarà in programma dal 26 al 28 ottobre presso il San Jose McEnery Convention Center di San Jose, in California. E ovviamente non potranno mancare i giochi del momento come Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds e Call of Duty: Black Ops 4.

Addirittura, Fortnite avrà una intera Hall dedicata al TwitchCon 2018. Lo spazio messo a disposizione ospiterà le Fortnite Fall Skirmish Grand Finals, in occasione delle quali verrà assegnato un enorme premio in denaro per il primo classificato.

La sala di Fortnite promette di essere piena di "tonnellate di attività divertenti e sorprese”. Ci sarà anche Bethesda che ospiterà eventi live-streaming di Fallout 76, The Elder Scrolls Online e Quake Champions.

Kate Jhaveri, CMO di Twitch, ha affermato in una dichiarazione: "Il TwitchCon 2018 sarà un vero riflesso delle passioni della comunità, dai giochi ai cosplay, dagli eventi di beneficenza ai meet & greet... uno spettacolo ricco di emozioni ed esperienze interattive". "Il gioco è diventato parte della cultura pop mainstream e lo vediamo nei partner che partecipano quest'anno alla convention".

Alcuni dei stakeholder non endemici coinvolti includono Nerf, che porterà l'ultima linea Nerf e GUESS?, il brand di moda. Hershey e i noodles Nissin avranno anch'essi degli stand dove distribuiranno snack durante tutta la durata dell'evento.

Altre aree dell'evento includono un seminario per l'educazione per gli streamer emergenti, uno stand dove fare beneficenza e un teatro.