Tutto quello che sappiamo su PS5 e Xbox Scarlett in un video

Nonostante PlayStation 4 e Xbox One siano ancora sulla cresta dell'onda, i rumor sulle prossime console di Sony e Microsoft si fanno sempre più insistenti.

Tra gli analisti si sono sviluppate due scuole di pensiero. La prima vorrebbe le nuove piattaforme già pronte per essere svelate e persino lanciate nel corso del 2019. La seconda, invece opta per un lancio posticipato tra il 2020 e il 2021. È il caso, ad esempio, di Lewis Ward dell'agenzia IDC.

Secondo alcuni recenti rumor, Microsoft sarebbe addirittura al lavoro addirittura su quattro differenti console, la cui commercializzazione sarebbe prevista tra il 2019 e il 2020. Tra queste, due farebbero riferimento al nome in codice Scarlett, che a questo punto non si riferirebbe ad una sola consola, ma a due differenti prodotti. Per quanto riguarda PlayStation 5, secondo un ex autore di GameBlog, potrebbe includere la retrocompatibilità con i giochi PlayStation 4 ed essere lanciata al prezzo di 399,99 dollari

Questi citati sono solamente alcuni dei rumor che stanno circolando in rete in questi mesi. Nel video che trovate in apertura di notizia abbiamo fatto il punto della situazione raccogliendo tutte le ultime voci e le notizie sulle due console.