E' TV Mania da Mediaworld! Anche Nintendo Switch in sconto nel nuovo volantino

Da oggi e fino al 22 settembre da Mediaworld è TV Mania grazie al nuovo volantino che accontenterà tutti coloro che sono alla ricerca non solo di un nuovo televisore ma anche di accessori e prodotti per l'intrattenimento a 360 gradi, dalle soundbar alle cuffie, passando per console e videogiochi.

Tra i videogiochi in promozione segnaliamo Assassin's Creed Valhalla a 39.99 euro, Super Mario 3D World è Bowser's Fury e Super Mario Party a 49.99 euro l'uno mentre le coppie di Joy-Con per Nintendo Switch costano 69.99 euro, vari colori disponibili tra cui scegliere (tra cui viola, verde, rosa, giallo neon e tanti altri), in offerta allo stesso prezzo anche i Joy-Con a tiratura limitata di The Legend of Zelda Skyward Sword HD.

Nintendo Switch Modello 2019 costa 299.99 euro nelle varianti Joy-Con Blu/Rosso Neon e Joy-Con Grigi, in offerta anche Ring Fit Adventure con accessorio Ring-Con a 69.99 euro invece di 79.99 euro. Le offerte proseguono con sconti su PC gaming e accessori come headset, tastiere, mouse e sedie da gaming, infine segnaliamo il Game & Watch Super Mario Bros a 34.99 euro, una buona occasione per recuperare questa microconsole in vista del lancio del Game & Watch di The Legend of Zelda in arrivo a novembre.