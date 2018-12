TWD Final Season: su PC gli episodi 3 e 4 saranno esclusive Epic Games Store

Epic Games Store si è appena accaparrato una nuova esclusiva: Skybound Games ha annunciato che gli episodi 3 e 4 di The Walking Dead The Final Season saranno disponibili per l'acquisto solamente sulla piattaforma della software house statunitense.

"Il team di Epic Games fa parte di un capitolo importante della storia dell'industria videoludica. Siamo entusiasti di lavorare insieme al lancio di Epic Games Store. Epic si è immediatamente fatta avanti per lavorare con noi allo scopo di riassemblare il team originale e assicurarsi che i fan potessero ricevere l'intera ultima stagione di The Waking Dead", queste le dichiarazioni di Ian Owe e Dan Murray, rispettivamente CEO di Skybound Games e presidente di Epic Games. Che ne pensate?

La notizia interessa soprattutto i nuovi potenziali acquirenti, dal momento che coloro che hanno già acquistato l'intera stagione potranno continuare a giocare sulla piattaforma precedentemente selezionata.

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che il terzo episodio di The Walking Dead: The Final Season, intitolato Broken Toys, sarà disponibile su PC, Playstation 4 , Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 15 gennaio 2019. Il quarto e ultimo capitolo, invece, è ancora privo di una data di uscita, al momento sappiamo solamente che verrà lanciato nel corso del prossimo anno.