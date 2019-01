TWD The Final Season: Rivenditore Spagnolo annuncia Edizione Fisica per il 29 Marzo

Dopo la pubblicazione di Giocattoli Rotti, terzo episodio di The Walking Dead: the Final Season, i videogiocatori attendono la conclusione della serie.

Vi avevamo già segnalato in passato come sul menù principale di Giocattoli Rotti fosse indicato il 26 marzo come data di pubblicazione del quarto capitolo. Ad oggi, tale informazione non ha ancora ricevuto conferma ufficiale, ma un nuovo elemento sembra spingere in questa direzione.

Come potete verificare in calce a questa news, il rivenditore spagnolo Meridiem Games ha infatti annunciato, tramite il proprio account Twitter, che The Walking Dead: The Final Season sarà disponibile in versione fisica sulle seguenti piattaforme: Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La data di pubblicazione indicata su Twitter, e presente anche sulla pagina dedicata del sito del rivenditore, è il 29 marzo. Sempre tramite cinguettio, infine, Meridiem Games indica che l'edizione fisica dovrebbe includere tutti e quattro gli Episodi di The Walking Dead: The Final Season.



Sottolineiamo, tuttavia, che tali interessanti informazioni ad oggi non sembrano aver ricevuto una conferma ufficiale da parte di Skybound Games, subentrata nello sviluppo di The Walking Dead: The Final Season a seguito della chiusura di Telltale Games. Restando dunque in attesa di dettagli ufficiali in merito, vi ricordiamo che su Everyeye potete trovare la nostra recensione del Terzo Episodio, Giocattoli Rotti.