Tweek, storico pro player di Smash Bros. Ultimate, minacciato al DreamHack Atlanta

Il giocatore professionista di Smash Ultimate, Gavin "Tweek" Dempsey, ha dichiarato di aver iniziato a ricevere minacce di morte durante la sua pessima esperienza vissuta al DreamHack Atlanta.

In un Twitlonger, lo storico player di Smash, nonché secondo classificato all'Evo 2019 ha affermato che la partita in cui ha perso contro Wraith (giocata off stream in quanto lontano dalle posizioni che contavano) è iniziata nel peggiore dei modi: disturbato e insultato dalla folla e da un frastuono infernale, senza cuffie e con il coach del suo avversario – molto invadente – che incitava quest'ultimo sia verbalmente che “fisicamente”.

Gavin ha scritto: “È stato sicuramente una situazione difficile per me, ho pensato che se avessi detto qualcosa le cose sarebbero anche andate peggio. Quindi non ho fatto nulla, ho giocato il set, gli ho stretto la mano e me ne sono andato.“

Inoltre Tweek si sarebbe accorto, a suo dire, che lo staff e gli organizzatori del torneo “si trovavano tra la folla” che faceva il tifo contro di lui, quindi secondo lui sarebbe stato inutile anche solo pensare di lamentarsi. Tweek ha concluso il suo post dicendo: “Da ora in poi non sarò più carino come sono stato e mi difenderò di più. Merito sicuramente di giocare in condizioni migliori e spingerò per richiedere la sconfitta a tavolino e la squalifica dell'avversario se cose del genere dovessero ripetersi”.

Nel frattempo, Wraith ha respinto le accuse, affermando che non c'è stato nessun insulto nei confronti di Tweek e che il “coach” era solo la sua ragazza che lo stava incitando.

Per dover di cronaca, il vincitore del DreamHack Atlanta è stato Tyler "Marss" Martins mentre Wraith ha concluso al settimo posto.