Un Tweet di Neil Druckmann mostra alcuni punti in comune tra The Last Of Us 2 e TLOU

Neil Druckmann ha pubblicato nella notte un Tweet per rimarcare alcuni elementi comuni tra The Last Of Us e The Last Of Us 2, evidenziando vari punti, elementi e situazioni di gioco che ricorrono tra i due titoli della serie Naughty Dog.

L'immagine allegata al messaggio è stata diffusa inizialmente su Reddit, ResetERA e altri canali social, tuttavia Druckmann sembra averla sposata in pieno tanto da condividerla sul suo profilo personale, approvando gli elementi evidenziati e sottolineando come "quelli mostrati non sono gli unici elementi in comune tra i due giochi", lasciando dunque la porta aperta ad altri richiami e citazioni al primo The Last Of Us, uscito nel 2013 su PlayStation 3 e l'anno successivo su PlayStation 4.

The Last Of Us Parte 2 era inizialmente atteso per febbraio del prossimo anno ma il gioco è stato rinviato al 29 maggio 2020, Naughty Dog ha bisogno di più tempo per completare i lavori e rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto, per non deludere le (altissime) aspettative del pubblico. The Last Of Us è stato accolto come uno dei migliori videogiochi del decennio, l'obiettivo è quello di creare un sequel che possa riscuotere il medesimo successo e lasciare un segno indelebile nel cuore dei giocatori.