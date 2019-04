Tweet rimosso dall'account di Borderlands 3: il Gioco sarà pubblicato il 13 Settembre?

Dopo aver annunciato Borderlands 3 nel corso di un live-streaming organizzato durante il periodo di svolgimento del PAX East 2019, Gearbox ha promesso che ulteriori dettagli sarebbero arrivati in data 3 aprile.

Successivamente, tramite il proprio account Twitter ufficiale, il CEO e fondatore della nota Software House, Randy Pitchford ha confermato sul social network che in quella data sarebbe stata rivelata al pubblico anche la data di pubblicazione di Borderlands 3. Al fatidico appuntamento mancano ormai meno di 48 ore, ma sembra che nella giornata odierna un misterioso cinguettio sia apparso sull'account Twitter ufficiale di Borderlands 3.

Secondo quanto riportato da PushSquare, infatti, sul profilo in questione sarebbe apparso un Tweet riportante il seguente testo: "Mayhem is Coming September 13. Pre-order now for the Gold Weapon Skins Pack!" - "Mayhem arriverà il 13 settembre. Preordinate ora per il Gold Weapon Skins Pack!". Successivamente, tuttavia, il cinguettio sarebbe stato rimosso, non risultando dunque più visibile al pubblico.



Ora, è bene tenere a mente che oggi è il 1 Aprile e che dunque potrebbe essersi trattato di un breve scherzo da parte di Gearbox. Al contempo, è anche possibile che si sia trattato di una pubblicazione avvenuta per errore. Comunque sia andata, per avere conferme in merito alla data di uscita di Borderlands 3 sarà necessario aspettare molto poco: mercoledì 3 aprile è infatti ormai prossimo!