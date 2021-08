12 Minutes: Annapurna Interactive pubblica il trailer di lancio in vista dell'uscita

A pochi giorni dal debutto dell'attesissimo Twelve Minutes, il publisher Annapurna Interactive e lo sviluppatore Luis Antonio hanno pubblicato il trailer di lancio del particolare thriller che vede la partecipazione di alcune stelle di Hollywood.

Il video offre un'ulteriore possibilità di avvicinarsi alla singolare avventura pulp sviluppata dal solo Luis Antonio, ex dipendente di Rockstar e Ubisoft, e alla sua particolare struttura. Il gioco con visuale rigorosamente dall'alto vedrà i vari protagonisti muoversi all'interno di un appartamento intrappolati in loop temporali della durata esatta di 12 minuti, in ognuno dei quali i giocatori dovranno attentamente ponderare le proprie azioni e scegliere con attenzione ogni singola mossa.

Twelve Minutes vedrà la partecipazione di alcune tra le più grandi stelle del firmamento hollywoodiano come James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Defoe, i cui personaggi svolgeranno un ruolo determinante nel corso di tutta la storia. Solo qualche giorno fa Annapurna Interactive aveva pubblicato un video che svelava il making of del gioco narrato dagli stessi attori.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer vi ricordiamo che Twelve Minutes uscirà il 19 agosto su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.