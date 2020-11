Twin Mirror, aperti i preordini: tutto ciò che sappiamo sul thriller investigativo

A circa un mese dall'uscita fissata per il primo dicembre, Bandai Namco Entertainment ha annunciato l'apertura dei preordini di Twin Mirror, thriller investigativo sviluppato da Dontnod Entertainment.

Il nuovo lavoro dei creatori di Life is Strange e Vampyr può essere preordinato al prezzo di 29,99 euro su PlayStation 4 e Xbox One, e a 27,99 euro su PC via Epic Games Store, piattaforma sulla quale sarà disponibile in esclusiva per un anno.

Preordina Twin Mirror

*Al momento della stesura di questa notizia Twin Mirror non risulta ancora preordinabile su PlayStation Store. La pagina sarà attivata a momenti, aggiorneremo non appena possibile.

In questa giornata così importante ne abbiamo approfittato per andare alla scoperta della nuova avventura di Dontnod, che il nostro Giuseppe Arace ha avuto modo di provare per ben due ore. Il protagonista dell'avventura è Sam, un giornalista investigativo che fa ritorno nella sua città natale per dare un ultimo addio al suo migliore amico. Arrivato a Basswood, nel West Virginia, si rende conto che la cittadina cela degli oscuri segreti, per la cui risoluzione deve necessariamente fare affidamento sulle sue doti di ragionamento deduttivo e memoria fotografica. Durante le indagini Sam sarà accompagnato da un "dopplegänger", una sorta di perenne provocatore che si palesa nei momenti cruciali del racconto suggerendo approcci alternativi. in Twin Mirror le scelte ricopriranno un ruolo fondamentale: ogni decisione, interazione e scoperta influenzerà l'andamento dell'indagine di Sam. Contrariamente alle altre avventure di Dontnod, Twin Mirror non uscirà ad episodi.

Se volete saperne di più, guardate la Video Anteprima in apertura di notizia, oppure leggete il resoconto della prova di Twin Mirror.