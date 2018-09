Twin Mirror: Dontnod non esclude l'arrivo del gioco su Nintendo Switch

Twin Mirror di Dontnod è attualmente previsto su PC, PlayStation 4 e Xbox One: quante possibilità ci sono di vedere il gioco anche su Nintendo Switch? Al momento nessuna ma lo studio francese non ha scartato del tutto questa ipotesi...

Alla Gamescom di Colonia, DualShockers ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Fabrice Cambounet (Senior Producer), Hélène Henry (Produttore Associato) e Matthew Ritter (Sceneggiatore) chiedendo se Twin Mirror arriverà anche su Switch... "ci stiamo pensando", la risposta del trio, che dunque non ha escluso del tutto questa ipotesi e anzi ha rincarato la dose affermando che "il gioco sarebbe perfetto su Switch..."

Purtroppo gli sviluppatori non si sono sbilanciati ulteriormente ed è probabile che ogni decisione finale in merito dipenda esclusivamente dal publisher Bandai Namco, che ha dimostrato nel corso dei mesi un buon supporto alla piattaforma ibrida di Nintendo.

Il primo episodio di Twin Mirror, Lost Arrivals, sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One nei primi mesi del 2019, restiamo in attesa di conferme riguardo l'eventuale porting per Switch.