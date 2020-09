Twin Mirror: il gameplay del Palazzo Mentale svela la data d'uscita del thriller

L'evento di Twin Mirror organizzato da Dontnod ha fatto da sfondo all'annuncio della data di lancio del loro ultimo thriller investigativo, con tanto di video gameplay che ci immerge nelle atmosfere soprannaturali del titolo con le scene del Palazzo Mentale del protagonista Sam Higgs.

Nel disperato tentativo di ricongiungersi con la sua famiglia, l'ex giornalista che interpreteremo farà ritorno alla città natale di Basswood e sfrutterà le sue abilità analitiche facendo la spola tra la dimensione reale e il Palazzo Mentale, un luogo del suo subconscio che lo aiuterà a ricomporre il puzzle di enigmi legati a questa piccola cittadina della Virginia Occidentale.

Il singolare approccio narrativo adottato da Dontnod si rifletterà sulle dinamiche di gameplay per produrre un'esperienza ludica quantomai originale, o almeno questa è la promessa fatta dagli autori di Life is Strange e del recente Tell Me Why mentre descrivono il loro ultimo progetto nel video che campeggia in cima alla notizia.

Il Palazzo Mentale di Sam Higgs ricoprirà un ruolo centrale nell'esperienza di gioco di Twin Mirror: grazie ad esso, potremo infatti rivivere il passato del protagonista con delle sequenze di flashback altamente interattive in compagnia del Doppio, una rappresentazione ideale di Sam che lo guiderà nel corso di questi viaggi per aiutarlo a compiere nei progressi nelle indagini.

L'ultimo video gameplay di Twin Mirror ci informa dell'arrivo dell'ultimo thriller di Dontnod su PC (in esclusiva Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One per l'1 dicembre 2020.