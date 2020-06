Twin Mirror è ora un gioco completo, non uscirà a episodi

Durante il PC Gaming Show, Dontnod ha pubblicato un nuovo teaser di Twin Mirror che svela nuovi dettagli sul gioco e sul personaggio di Sam Higgs. Grazie ad una nota stampa scopriamo ora ulteriori dettagli sulla distribuzione di questo progetto.

Come noto, Twin Mirror uscirà in esclusiva PC su Epic Games Store per dodici mesi e vede Dontnod fare da editore per la prima volta in assoluto mentre le versioni console saranno distribuite da Bandai Namco Entertainment. Lo studio francese ha anche avviato una collaborazione Shibuya Productions: "per soddisfare ulteriormente le aspettative della community e dei fan dei giochi di avventura narrativi, l’esperienza è stata riprogettata completamente così da consentire ai giocatori di immergersi in questo thriller psicologico senza interruzioni. Infatti, in origine il gioco doveva essere suddiviso in più episodi, ma ora Twin Mirror sarà lanciato come esperienza completa nel 2020."

Restiamo dunque in attesa di scoprire la data di lancio, Twin Mirror ha abbandonato il formato episodico e uscirà in versione completa nel corso del 2020 su tutte le piattaforme citate, ovvero PC Windows, Xbox One e PlayStation 4, al momento nessun dettaglio è emerso riguardo il lancio su Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X.