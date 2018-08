Twin Mirror: il primo episodio arriva nel 2019, pubblicato il primo gameplay trailer

Bandai Namco ha svelato due delle nuove caratteristiche principali di gioco per il nuovo thriller psicologico Twin Mirror: il Palazzo dalla Mente e il Doppio. L'avventura narrativa sarà un gioco episodico, composto di tre parti, la prima delle quali, Lost On Arrival, sarà disponibile nel 2019.

In Twin Mirror, i giocatori assumono il ruolo di Sam, un giornalista investigativo che ritornerà a casa per seppellire un vecchio amico. Ma, quando Sam si sveglia nella sua stanza al motel con una camicia macchiata di sangue e senza ricordi della notte precedente... dovrà intraprendere un’indagine emozionante e fare una serie di scelte decisive per scoprire la verità.

Il suo più grande talento, svelato oggi a Gamescom, è il suo Palazzo della Mente. Mentre la mente non addestrata può dimenticare informazioni cruciali, o non riesce a ricordare gli indizi critici, il cervello di Sam funziona in modo diverso. Nel corso degli anni, Sam si è addestrato per creare la sua versione del Palazzo della mente – un posto a cui accedere e dove ricreare memorie dal passato... o mettere insieme gli scenari possibili. Ma anche i più grandi strumenti possono arrugginirsi se non adeguatamente allenati, e i giocatori dovranno iniziare ad allenare nuovamente le capacità di Sam.

Mentre risolveranno i misteri del gioco, i giocatori dovranno raccogliere indizi dal mondo reale, navigando verso il Palazzo della Mente, fino a quando non saranno in grado di ricreare eventi dimenticati o nascosti del passato... ignari di cosa, o chi, potranno scoprire. Ma la mente di Sam è anche un luogo di meraviglia e mistero. Il Doppio, anch'esso svelato oggi, introduce un'altra caratteristica fondamentale di Twin Mirror. La voce interiore di Sam prende la forma di una versione elegante e sarcastica di sé stesso. È qui per aiutare? O per ostacolarlo? I giocatori dovranno scoprirne il vero significato mentre avanzano nella storia, navigando tra le scelte e la personalità di Sam e la guida eccentrica del Doppio.

"Siamo davvero entusiasti di svelare due delle nostre caratteristiche principali del gameplay di Twin Mirror qui a Gamescom", ha detto Fabrice Cambounet, Senior Producer per Twin Mirror. "Noi crediamo che sia una buona idea per il nostro esclusivo approccio narrativo, poiché entrambe le caratteristiche di gioco sono fortemente legate alla storia che vogliamo raccontare. Non vediamo l'ora che i giocatori scoprano i segreti di questa avventura con il primo episodio nel 2019!".