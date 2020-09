Twin Mirror, quando esce? Il thriller di Dontnod protagonista di un evento il 15 settembre

I canali social di Dontnod fissano per domani, martedì 15 settembre, un appuntamento mediatico interamente dedicato a Twin Mirror, il thriller psicologico realizzato partendo dall'esperienza maturata con la serie di Life is Strange.

Dopo aver portato Tell me Why su Xbox Game Pass, la software house francese si appresta a riaprire una finestra sul misterioso universo di Twin Mirror per svelarne la data di uscita e, presumibilmente, offrire degli aggiornamenti sulla sua trama e sull'esperienza di gameplay.

Oltre al chiarimento sul periodo di lancio, l'evento in questione dovrebbe contribuire a fare luce sulle probabili modifiche apportate da Dontnod dopo l'annuncio dell'abbandono della struttura a episodi e la conferma del fatto che Twin Mirror sarà un gioco completo.

L'appuntamento mediatico degli autori transalpini è previsto per le ore 18:00 italiane di martedì 15 settembre. Mentre aspettiamo di scopre cosa bolle in pentola dalle parti di Parigi, vi riproponiamo il nostro speciale sul thriller investigativo Twin Mirror a firma di Giuseppe Arace, con tanti spunti di riflessione sulla storia, sul sistema di gioco e sulle ambizioni che accompagnano questo progetto in sviluppo su PC, PS4 e Xbox One.