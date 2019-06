Twin Mirror: il thriller di Dontnod slitta al 2020, sarà esclusiva Epic Store per un anno

Gli sviluppatori parigini di Dontnod Entertainment e i vertici di Bandai Namco annunciano lo slittamento al 2020 della finestra di commercializzazione indicativa di Twin Mirror su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il posticipo del progetto consentirà agli autori francesi artefici di Vampyr, Remember Me e Life is Strange di guadagnare del tempo prezioso per occuparsi del delicato processo di ottimizzazione necessario per smussare gli angoli vivi del plot narrativo e affinare le dinamiche di gameplay del titolo.

Con l'annuncio del posticipo al 2020 dell'uscita di Twin Mirror arriva inoltre la conferma dell'accordo sancito con Epic Games per proporre questa avventura thrilling in esclusiva su Epic Games Store per un periodo di 12 mesi. Dontnod riferisce poi di aver acquisito il controllo sui diritti di sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale, rilevandoli da Bandai Namco che, comunque, continuerà a fornire il supporto al progetto in qualità di editore e rivenditore.

Per chi desidera ricevere un ulteriore aggiornamento su questo ambizioso titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Twin Mirror a firma di Francesco Ventrella e ammirare le prime scene di gameplay.