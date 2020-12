Twin Mirror: il trailer di lancio ci avvisa che ora è disponibile su PS4, Xbox One e PC

Con un trailer di lancio, Dontnod Entertainment ci ha fatto sapere che la sua nuova avventura investigativa, Twin Mirror, è ora ufficialmente disponibile.

Twin Mirror può essere acquistato su PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 29,99 euro, e su PC via Epic Games Store - piattaforma sulla quale sarà un'esclusiva per un anno - a 28,99 euro. Al momento il gioco non è ottimizzato per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma Dontnod ci ha fatto sapere che può essere tranquillamente riprodotto sulle console di nuova generazione in retrocompatibilità.

Twin Mirror, a differenza di molte delle altre avventure Dontnod, è un gioco unico e non è suddiviso in episodi. Il protagonista dell'avventura è Sam, un giornalista investigativo che fa ritorno nella sua città natale per dare un ultimo addio al suo migliore amico. Arrivato a Basswood, nel West Virginia, si rende conto che la cittadina cela degli oscuri segreti, per la cui risoluzione deve necessariamente fare affidamento sulle sue doti di ragionamento deduttivo e memoria fotografica. Durante le indagini Sam sarà accompagnato da un "dopplegänger", una sorta di perenne provocatore che si palesa nei momenti cruciali del racconto suggerendo approcci alternativi. in Twin Mirror le scelte ricopriranno un ruolo fondamentale: ogni decisione, interazione e scoperta influenzerà l'andamento dell'indagine di Sam. In attesa della recensione, potete approfondire l'argomento leggendo il resoconto della prova di Twin Mirror.