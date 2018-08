Twin Mirror: Video Anteprima della nuova avventura degli autori di LIS (GamesCom 2018)

Non solo Life is Strange 2, Dontnod Entertainment è presente alla Gamescom anche con Twin Mirror, avventura e episodi pubblicata da Bandai Namco e in partenza nel corso del 2019. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul gioco con una Video Anteprima.

Anche se è troppo presto per esprimere un giudizio su Twin Mirror, quanto visto in questa breve prova alla Gamescom 2018 ci ha convinto sulle buone potenzialità del gioco. I ritmi dell'avventura ricordano quelli di Life is Strange, ma la presenza del palazzo mentale sposta il baricentro del gameplay verso una componente investigativa dal sapore nuovo.

Ottime impressioni anche sulla componente grafica e artistica, dove è possibile riconoscere lo stile di Dontnod Entertainment. Rimaniamo in attesa di un'altra prova per valutare con più attenzione le premesse narrative, le diramazioni della storia e la caratterizzazione dei personaggi, tutti elementi fondamentali per il successo del progetto.

Ricordiamo che Twin Mirror è atteso in uscita nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco verrà distribuito in forma episodica, come visto per Life is Strange (a tal proposito, avete visto la nostra Video Anteprima di Life is Strange 2?).

Vi lasciamo con la Video Anteprima di Twin Mirror riportata in cima alla notizia.