Twin Peaks Into the Night, da serie TV a gioco PS1: disponibile la Demo gratis

Avete nostalgia della serie TV firmata da David Lynch e Mark Frost negli anni Novanta? Gli appassionati in forze presso Blue Rose Team potrebbero avere la soluzione perfetta per voi: Twin Peaks: Into the Night.

Parliamo di un videogioco fanmade attualmente in sviluppo presso la software house indipendente, che ha scelto di riportare in vita la città di Twin Peaks in un modo inaspettato. L'intera produzione rappresenta infatti un omaggio - oltre che ovviamente alla serie TV - anche alle grandi avventure dell'epoca della prima PlayStation. Con un'estetica volutamente nostalgica e una sceneggiatura originale, Twin Peaks: Into the Night si presenta per la prima volta al pubblico con una demo gratis.



Annunciato con il trailer che trovate in apertura a questa news, il contenuto può essere scaricato sin da ora dal portale itch.io, tramite il link che vi riportiamo di seguito:

Nell'attesa di eventuali aggiornamenti su di una quarta stagione di Twin Peaks , gli amanti della serie TV possono dunque tornare a calcare le vie della misteriosa cittadina. Ambientata nel, la storia di Twin Peaks: Into the Night inizia con il ritrovamento di un cadavere su di una spiaggia. Avvolto nella plastica, il corpo è ciò che resta dell'esistenza di Laura Palmer: sarà compito dell'scoprire cosa le è accaduto.Al momento, Blue Rose Team non ha annunciato una data di pubblicazione precisa per la versione completa del gioco, ma ha confermato che il titolo fanmade sarà completamente gratuito.