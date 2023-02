Il Twin Stick Roguelite Dust & Neon arriva su Netflix, Nintendo Switch e PC

Il catalogo mobile gaming di Netflix può rappresentare un modo per "mettere le mani" senza sborsare alcunché su titoli Premium in uscita anche su PC e console. Ci ha pensato l'appena uscito Twin Stick Roguelite Dust & Neon a ricordarlo.

Infatti, come riportato da TouchArcade, a metà febbraio 2023 la produzione di David Marquardt Studios e Rogue Games è approdata, oltre che su PC (mediante Steam ed Epic Games Store, prezzo di circa 23 euro) e su Nintendo Switch (28,99 euro), su dispositivi mobili mediante Netflix.

In questo caso, chiaramente il tutto è legato alla sottoscrizione al popolare servizio di streaming, dunque se disponete di quest'ultima potete procedere al download del gioco direttamente dall'apposita app per Android e iOS. Vi basta a tal proposito raggiungere la scheda "Giochi", in modo da trovare Dust & Neon. Premendo successivamente su "Ottieni gioco", verrete dunque reindirizzati all'apposito store digitale presente sul vostro smartphone, così da poter procedere al download.

Potrebbe per il resto interessarvi dare un'occhiata al trailer di lancio di Dust & Neon, così da approfondire il gameplay. In ogni caso, ricordiamo che di recente il catalogo di Netflix Games per dispositivi si è arricchito di diversi altri titoli Premium, da TMNT Shredder's Revenge fino ad arrivare al lancio del sequel di Valiant Hearts.