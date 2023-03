Twinsen's Little Big Adventure 1 e 2 Remastered: i due classici ritornano con l'UE5

A distanza di qualche mese dall'annuncio di un terzo capitolo, atteso da tutti i fan della serie, il team [2.21] ha confermato di essere al lavoro anche su Twinsen's Little Big Adventure Remastered e Twinsen's Little Big Adventure 2 Remastered.

Si tratta in tutti e due i casi di una riedizione dei giochi con un comparto tecnico e sonoro completamente rinnovato, visto anche che verrà adottato uno stile grafico piuttosto diverso rispetto a quello delle opere originali di Adeline Software, pubblicate da Electronic Arts rispettivamente nel 1994 e nel 1997. Il responsabile di questo rinnovamento stilistico è l'artista brasiliano Paulo Torinno, che si sta occupando anche di LBA3 e qualche settimana fa ha mostrato in un video-documentario qualche primo artwork del prossimo progetto.

Entrambi i giochi sfrutteranno l'Unreal Engine 5 e, almeno stando a quanto dichiarato dal nuovo team di sviluppo che ha in mano la serie, si tratterebbe di giochi ricreati da zero. Sembrerebbe infatti che si tratti più di remake che di remastered, sebbene il titolo suggerisca diversamente. Ovviamente anche i controlli subiranno qualche ritocco e, pur essendoci il supporto al layout di controlli originale, sarà possibile giocare le due avventure di Twinsen con un sistema ideato per rendere sia l'esplorazione che il combattimento più fluidi.

Le due avventure con visuale isometrica arriveranno nel corso del 2024 su PC e console (non sappiamo quali, ma è probabile che si tratti esclusivamente di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, viste le tempistiche). Sarà comunque possibile provare Twinsen's Little Big Adventure Remastered in occasione dello Steam Next Fest che si terrà dal 19 al 26 giugno 2023 grazie ad una demo gratuita che, con tutta probabilità, ci permetterà di rivivere la sequenza iniziale all'interno della prigione del Dr. Funfrock.

