Twisted Metal arriverà su PS5 o VR2? Nell'attesa ecco trailer e data della serie TV!

Mentre si continua a discutere della possibile esistenza di un nuovo gioco di Twisted Metal per PlayStation VR 2 o PlayStation 5, arriva la presentazione ufficiale della serie TV dedicata all'IP.

Produzione televisiva firmata dal servizio streaming di Peacock TV, la serie porterà sul piccolo schermo la celebre IP videoludica. Tra i protagonisti, come già anticipato, troverà spazio Anthony Mackie, attore che negli ultimi anni si è ritagliato un ruolo anche nel Marvel Cinematic Universe, nel quale veste i panni di Falcon. L'interprete è pronto a vestire il ruolo di protagonista all'interno della serie TV di Twisted Metal, che si è finalmente presentata in maniera ufficiale al pubblico di appassionati, con il trailer che potete trovare in apertura di news.

Con Rhett Reese e Paul Wernick (già creatori delle trasposizioni cinematografiche di Deadpool e di Zombieland) alle redini del team creativo e Michael Jonathan Smith alla sceneggiatura, la serie Peacock mira a dare nuova vita agli scenari post-apocalittici della serie di videogiochi PlayStation. Tra inquietanti maschere da clown e avventure on the road, Twisted Metal si presenta come una produzione che mira a fondere azione e commedia. Accanto a Anthony Mackie, il cast ospiterà Stephanie Beatriz, Neve Campbell, Will Arnett e il wrestler Samoa Joe, per un debutto fissato al 27 luglio 2023.