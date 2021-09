Twisted Metal: gli autori di Destruction AllStars al lavoro sul revival per PS5?

Nelle scorse settimane si sono diffusi rumor sul ritorno di Twisted Metal su PS5: la serie Sony incentrata su combattimenti tra veicoli da anni è assente dalle scene, precisamente dal 2012, anno in cui l'ultimo esponente principale del brand fece il suo esordio su PlayStation 3.

Stando a quanto scoperto dal portale VideoGamesChronicle parlando con alcune fonti, Sony avrebbe affidato lo sviluppo del nuovo capitolo a Lucid Games, il team con sede a Liverpool nel Regno Unito e già responsabile di Destruction AllStars, altro gioco di corse e combattimenti tra automobili uscito in esclusiva PS5 a febbraio 2021. In aggiunta, sembra che i lavori sul nuovo Twisted Metal siano appena iniziati con l'obiettivo di completarli in tempo per il debutto della serie tv di Twisted Metal con Anthony Mackie, la cui uscita è prevista per il 2023.

Sebbene il loro ultimo titolo non abbia ricevuto un'accoglienza stellare (a tal proposito potete farvi un'idea leggendo la nostra recensione di Destruction AllStars), Lucid Games ha già varie esperienze pregresse con i racing e diversi suoi membri facevano parte della defunta Bizarre Creations, studio dietro l'apprezzata serie di Project Gotham Racing vista su console Xbox. Per questo motivo per cui Sony ha deciso di affidare loro lo sviluppo del nuovo capitolo di Twisted Metal, che resta ora in attesa di un reveal ufficiale. Che Sweet Tooth stia davvero per tornare?