Twisted Metal in lavorazione per PS5? Si moltiplicano i rumor sul revival

Il nome di Twisted Metal è tornato alla ribalta lo scorso mese di agosto quando l'insider Tom Henderson ha suggerito l'esistenza di un nuovo gioco della serie in via di sviluppo per PS5, scatenando persino la reazione di David Jaffe - il creatore originale - che si è dichiarato estraneo i fatti.

Ebbene, a distanza di qualche settimana torniamo a parlarne poiché i rumor non accennano ad arrestarsi. Nel corso di un recente show di Giant Bomb (visibile solo a pagamento), il noto Jeff Grubb ha affermato di aver sentito parlare di un revival del noto gioco di combattimento tra auto, che si troverebbe ancora nelle prime fasi dello sviluppo. "Credo che un nuovo Twisted Metal si trovi in via di sviluppo, ma potrebbe essere ancora piuttosto lontano, quindi credo che lo sviluppo sia all'inizio. Ciò sarebbe in linea con il grande cambiamento della strategia di Sony - o meglio, sarebbe più giusto parlare di 'ampliamento' della strategia".

Secondo il giornalista, l'intenzione di Sony potrebbe essere quella di pubblicare il gioco in concomitanza con la serie televisiva di Twisted Metal annunciata nel 2019, ancora in lavorazione sotto la supervisione di PlayStation Productions. Stando a Variety, la show in live-action sarà una commedia d'azione scritta da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool e Zombieland. La decisione sarebbe stata presa osservando gli eccellenti risultati di vendita conseguiti da The Witcher 3 Wild Hunt dopo il lancio dello show televisivo di Netflix. Tutti questi rumor sarebbero inoltre stati confermati da una serie di fonti vicine a VGC.