Il nuovo Twisted Metal è nel leak PlayStation, secondo David Jaffe

Continua a far discutere il documento leak sui giochi PS5 e PS4 in lavorazione, tra i quali ci sarebbe una fantomatica remastered di Horizon Zero Dawn oltre ad altri progetti legati alla serie di Guerrilla Games. Gli altri titoli del presunto elenco, tuttavia, finora non sono mai stati rivelati.

Uno dei giochi presenti nella lista, tuttavia, potrebbe essere il nuovo Twisted Metal per PlayStation 5, al centro di numerosi rumor lo scorso anno ma del quale da molto tempo non si sente più parlare. A confermare l'ipotesi è David Jaffe, l'originale creatore della serie, nel corso del suo ultimo video pubblicato su Youtube. Pochi i dettagli rivelati da Jaffe, che si limita a riportare che il gioco sarebbe in sviluppo presso gli studi di Lucid Games, lo stesso team dietro Destruction AllStars, e che il nome in codice del progetto sarebbe Redstar.

L'autore spende poi buone parole nei confronti di Lucid Games, considerandolo un talentuoso team di sviluppo, ma a parte questo non ci sono ulteriori dettagli sul possibile ritorno di Twisted Metal. Ricordiamo che la serie incentrata su combattimenti tra veicoli è ferma dal 2012, anno in cui il reboot fece il suo esordio su PlayStation 3; da allora il brand ha fatto perdere le proprie tracce, tolte le varie voci di corridoio che ne danno per certo il ritorno prossimamente.

Che un nuovo Twisted Metal sia davvero in lavorazione? Siamo ancora nell'ambito dei leak, ma con l'omonima serie tv di prossima pubblicazione non è da escludere che Sony voglia massimizzare i risultati pubblicando per l'appunto un nuovo esponente del franchise.