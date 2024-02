Twisted Metal su PS5: l'annuncio è molto vicino, secondo un noto giornalista

È ormai da un bel po' che si parla del possibile arrivo di Twisted Metal su PlayStation 5 con un nuovo capitolo e, stando alle parole del giornalista di un noto portale a tema videoludico, potrebbe non mancare molto all'annuncio.

A fare questa rivelazione è stato Jordan Middler, una delle tante penne di VideoGamesChronicle che si occupa anche del podcast del sito. In occasione dell'ultimo episodio del podcast, Middler ha chiesto ai fan quali sono i titoli spariti dai radar che vorrebbero rivedere grazie ad un nuovo capitolo e, come potete facilmente immaginare, le risposte sono state moltissime. Ad attirare l'attenzione, però, è quella di Lewis di ICO partner, che ha commentato con un'immagine di Twisted Metal. Middler ha infatti risposto al post su X/Twitter con un messaggio davvero interessante: "per questo non dovrai attendere molto".

Sembra chiaro che il giornalista sappia qualcosa e non possa svelare tutti i dettagli, ma stando al messaggio è probabile che Sony si stia preparando al reveal ufficiale del prossimo capitolo di Twisted Metal, che con tutta probabilità è in sviluppo presso Firesprite.

In attesa di una conferma da parte del colosso nipponico, che potrebbe fare l'annuncio durante il prossimo State of Play, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su Stellar Blade, una delle prossime esclusive PS5.