Twisted Metal per PS5: Firesprite sta sviluppando il nuovo gioco al posto di Lucid Games?

Come riportato da VGC, gli autori di Destruction AllStars non sono più al lavoro su Twisted Metal per PS5, a quanto pare Sony Interactive Entertainment avrebbe sollevato Lucid Games dall'incarico già da qualche mese per affidare i lavori ad uno studio interno con base in Europa.

La fonte non riporta quale sia lo studio in questione ma Push Square sembra aver ricevuto informazioni certe a riguardo e secondo quanto dichiarato dalla testata Twisted Metal per PlayStation 5 sarebbe ora in sviluppo negli studi di Firesprite, compagnia acquisita da Sony nel 2021 e già al lavoro su vari progetti tra cui Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2.

Le parti coinvolte non hanno confermato nulla al momento ma Push Square ribadisce l'attendibilità delle fonti e lo stesso ha fatto VGC, con quest'ultima testata che è però in grado di confermare il passaggio di consegne tra Lucid e Firesprite. A quanto pare la tiepida accoglienza riservata a Destruction AllStars avrebbe convinto Sony a sollevare Lucid Games dall'incarico e affidare il progetto ad uno studio interno con sede in Europa, curiosamente sia Lucid Games che Firesprite hanno entrambe sede a Liverpool.

Al momento in ogni caso non ci sono certezze ma l'esistenza di un nuovo gioco è stata confermata da più fonti in passato e il gioco potrebbe fare il suo debutto in contemporanea con la serie TV Twisted Metal.