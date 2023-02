Twisted Metal PS5 sarà per PlayStation VR2? Ipotesi da un annuncio di lavoro

Nonostante sia già da qualche anno che si inseguono rumor sul possibile ritorno di Twisted Metal attraverso una nuova iterazione su PlayStation 5, Sony non ha finora mai mostrato ufficialmente il progetto al pubblico, che resta al momento completamente avvolto nel mistero.

Secondo alcune voci di corridoio che si sono diffuse nel corso del 2022, Twisted Metal PS5 sarebbe sviluppato da Firesprite, team subentrato al posto di Lucid Games, e sappiamo anche che la serie tv di Twisted Metal potrebbe uscire già nel 2023. Il colosso nipponico sarebbe dunque pronto a rilanciare il brand dopo oltre un decennio di assenza (l'ultimo esponente della serie venne pubblicato su PS3 nel 2012), ma intanto sul nuovo gioco ancora non si sa nulla di concreto.

Qualche indizio sulla natura del progetto arriverebbe però da alcuni annunci di lavoro diffusi da Firesprite e raccolti dagli utenti di ResetERA, dai quali emergerebbero alcuni dettagli interessanti. Oltre alla conferma che lo studio sta lavorando ad un "nuovo gioco Action multiplayer Tripla A in Unreal Engine 5" che punterà anche sulla narrativa, nello specifico cercano un Principal Physics Programmer che abbia anche esperienze con lo sviluppo di giochi VR. Tale requisito non è evidenziato come "necessario", ma sarebbe in ogni caso gradito dagli sviluppatori. Che dunque il presunto nuovo Twisted Metal sia pensato per PlayStation VR2, o comunque includa la possibilità di giocare anche in realtà virtuale?

In aggiunta, il prossimo titolo di Firesprite prevede anche meccaniche di gameplay che mescolano tra loro combattimenti a piedi ed a bordo di veicoli, richiamando dunque alla mente Twisted Metal. Lo sviluppo del progetto sembra in ogni caso ancora in pieno svolgimento e presumibilmente ancora lontano dal suo completamento: non resta che attendere novità concrete da parte di Sony sul futuro di Twisted Metal.