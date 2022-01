Twisted Metal: il reboot per PS5 non è più nelle mani del team di Destruction AllStars?

Sul finire dello scorso settembre, la redazione di Video Games Chronicle ha sentito parlare di un reboot di Twisted Metal in lavorazione presso Lucid Games, studio di Liverpool noto per aver dato alle stampe Destruction AllStars per PlayStation 5.

La notizia è stata accolta con un certo interesse, sia perché Needles Kane è lontano dalle scene da troppo tempo, sia perché gli sviluppatori inglesi hanno accumulato una buona dose di esperienza nella realizzazione di giochi con combattimenti tra auto. Sembra tuttavia che siano cambiate parecchie in questi mesi, quantomeno stando ad un nuovo rumor messo in circolo da VGC.

Secondo quanto appreso dai nostri colleghi, Sony avrebbe deciso di togliere a Lucid Games l'incombenza di realizzare il reboot di Twisted Metal. Il compito di svilupparlo sarebbe stato affidato ad uno studio interno di casa PlayStation situato in Europa. Le fonti anonime non hanno fornito delle spiegazioni in merito al cambiamento degllo sviluppatore, ma una di esse ha suggerito che la tiepida accoglienza riservata a Destruction AllStars potrebbe aver contribuito alla decisione di Sony. Il titolo, in effetti, ha ricevuto votazioni poco entusiasmanti (su Metacritic la media è pari a 62), inoltre nonostante sia stato lanciato nel PlayStation Plus, ha sempre faticato ad attirare a sé i giocatori. La scarsa popolazione ha persino indotto gli sviluppatori ad introdurre gli avversari controllati dall'IA.

Contattate da VGC per dei chiarimenti, Lucid Games e Sony non hanno ancora fornito una risposta. Il reboot di Twisted Metal, ricordiamo, non è mai stato confermato ufficialmente, ma secondo le voci di corridoio l'obiettivo sarebbe quello di lanciarlo assieme alla serie TV di Twisted Metal con Anthony Mackie attualmente invia di sviluppo.