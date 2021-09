Twisted Metal, la serie TV di PlayStation ingaggia il nuovo Captain America: Antony Mackie

Qualcosa sta finalmente cominciando a muoversi attorno alla serie TV di Twisted Metal, annunciata due anni or sono e ancora ben lontana dai nostri schermi televisivi.

Deadline ha appena fatto sapere che Antony Mackie, attore di New Orleans divenuto celebre grazie al Marvel Cinematic Universe, nel quale ha recentemente guadagnato il ruolo del nuovo Captain America, interpreterà il protagonista John Doe nella nella serie televisiva di Twisted Metal, alla quale parteciperà anche in veste di Produttore Esecutivo. Le medesime fonti di Deadline rivelano che le aspettative di Sony Pictures Television e PlayStation Productions sullo show sono estremamente alte, e che attualmente sono in corso delle trattative per venderlo a uno dei principali network.

"Siamo entusiasti di avere Anthony Mackie a bordo. La sua abilità nell'unire la commedia, l'azione e il dramma lo rendono perfetto per il mondo contorto (Twisted in originale, ndr) che stiamo creando", ha dichiarato Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions. La serie in live-action, per chi non lo sapesse, sarà una commedia d'azione prodotta da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool e Zombieland, e scritta da Michael Jonathan Smith, noto per Cobra Kai. La storia sarà incentrata su un uomo al quale viene offerta una possibilità per una vita migliore: tutto quello che dovrà fare, sarà consegnare un pacco misterioso in una terra desolata post-apocalittica. Sul suo cammino troverà tuttavia numerosi criminali e assassini, tra cui il celebre clown Needles Kane a bordo del camioncino dei gelati Sweet Tooth, simbolo del franchise.

Di recente, hanno anche cominciato a circolare delle voci su un nuovo Twisted Metal per PS5, non ancora confermate. L'impressione è che Sony intenda puntare forte su un franchise rimasto assopito da molto tempo.