Twisted Metal torna su PS5? David Jaffe furibondo con Sony per non averlo contattato

Come vi abbiamo segnalato nelle scorse ore, un report diffuso da Video Game Chronicles ha suggerito che la serie di combattimenti tra veicoli di Twisted Metal sia sul punto di tornare con un nuovo gioco per PlayStation 5 sviluppato da Lucid Games (autori di Destruction All-Stars).

David Jaffe, padre della serie di Twisted Metal nonché ideatore della saga di God of War, non sembra aver preso la notizia nel migliore dei modi. Durante un recente livestream sul suo canale YouTube, Jaffe ha letteralmente dato degli "idioti" ai dirigenti Sony, rinfacciando loro il fatto di non averlo chiamato in causa in questo progetto revival di Twisted Metal.

"Cerchiamo di essere chiari: Sony non mi deve nulla, la nostra relazione è finita al termine del 2018. Ma dirò che, emotivamente, è una m***a, se tutto questo è vero, non essere stati contattati affatto". Jaffe non esclude che il report sia semplicemente infondato, tuttavia la notizia sembra averlo particolarmente scosso.



"Mi fa un po' inc*****e, ma questo è il lato emotivo di me che parlo. La verità è che hanno un'azienda da gestire, non pensano a me. Alla fine sono entusiasta che Twisted Metal vada ancora forte, sarò lì per giocarlo e ovviamente offrirei il mio aiuto se venisse richiesto".

Il messaggio prende però una piega aggressiva nei confronti di Sony e sembra fare riferimento a vecchi incontri con i vertici della compagnia: "Twisted Metal rimane nel mio cuore, ho realizzato due franchise per voi, non ho mai detto nulla nelle mie stream che non sia stato onesto e preciso. Ci sono cose che non ho detto... potrei letteralmente mettervi nei guai, ragazzi. Conosco i fatti, so dove sono sepolti i corpi. Diciamo questo – e non rivelerei mai queste cose – ma diciamo solo che siete degli idioti se pensate che molti dei vostri incontri non siano registrati e non condivisi in tutto il mondo, perché non è così. Ma non ne parlerei mai".

In attesa di eventuali conferme o smentite sul nuovo videogioco, Twisted Metal tornerà sotto forma di show televisivo in cui apparirà Antony Mackie.