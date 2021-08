Twisted Metal tornerà su PS5? David Jaffe risponde ai rumor e punzecchia Sony

Dall'ormai consueta finestra comunicativa del suo canale YouTube, il leggendario creatore di God of War e della serie di Twisted Metal, David Jaffe, si dice sorpreso dalle ultime indiscrezioni sul ritorno del combat racer su PlayStation 5 e, nel discutere dell'argomento coi suoi fan, lancia una frecciata a Sony.

Il reboot nextgen di Twisted Metal è finito al centro delle attenzioni della community in funzione dei tweet condivisi da Tom Henderson, uno dei leaker più famosi (e affidabili) di serie come Call of Duty o Battlefield.

In risposta a chi si chiede se il papà della sere stia o meno partecipando allo sviluppo di questo rumoreggiato progetto, Jaffe sottolinea come "non penso proprio di essere tra le persone preferite di Sony in questo momento, per via di questo stream e di tutto il resto. Ma se questi rumor su Twisted Metal fossero veri, mi dispiacerebbe davvero molto scoprirlo perché vorrebbe dire che Sony, in quel caso, non solo non mi avrebbe proposto una collaborazione o chiesto di contribuire al progetto, ma avrebbe preferito non farmi sapere cosa stava succedendo".

Nel ribadire il concetto, Jaffe prende spunto dall'annunciata serie TV di Twisted Metal per spiegare che "non immagino che mi taglierebbero fuori da una cosa simile, d'altronde sono stati loro a fare in modo che potessi contattare i ragazzi che stanno realizzando lo show televisivo. Almeno, non credo che mi taglino fuori da questo progetto a livello di pubbliche relazioni, in modo che potessero riferire il mio coinvolgimento. Ma non ho sentito nulla al riguardo, sia dalle parole ufficiali di Sony o dietro le quinte".

Il creatore di Twisted Metal non manca poi di lanciare una piccola frecciata all'azienda giapponese citando Destruction AllStars: "Penso che Sony, a livello finanziario, abbia ancora il naso sanguinante per Destruction AllStars, quindi non penso che i loro dirigenti si siano seduti per dire 'dai, proviamo a lanciare un altro gioco di combattimenti automobilistici... magari riprendendo una IP che storicamente ha funzionato bene solo in una regione. No, non li vedo davvero fare una cosa del genere".