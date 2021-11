Twitch: 150 streamer denunciati per abuso dei sistemi di monetizzazione e riciclaggio

Twitch ha denunciato 150 streamer della piattaforma accusandoli di aver riciclato denaro per un totale di 9.8 milioni di dollari. Gli streamer in questione provengono quasi tutti dalla Turchia e sono ora accusati di aver riciclato una notevole quantità di denaro proveniente da carte di credito sottratte illecitamente.

La notizia è stata confermata dalla compagnia sulle pagine di DeXerto, lo scandalo è stato scoperto dopo il data breach di Twitch, analizzando i compensi è stato scoperto come molti streamer turchi avessero accumulato una grande quantità di Bit in pochissimo tempo, situazione piuttosto strana considerando come la maggior parte di questi non arrivi di fatto a 50 spettatori.

Twitch è quindi intervenuta per fare chiarezza scoprendo come gli streamer ora accusati lavorassero in realtà per compagnie non del tutto pulite che donavano ai creatori enormi quantità di Bit comprati con i dati di carte di credito rubate, gli streamer poi trasferivano il denaro sui propri conti correnti con una trattenuta. A questo punto l'azienda di proprietà di Amazon ha denunciato le persone coinvolte accusandole di aver utilizzato illegalmente i sistemi di monetizzazione di Twitch.

Le prime denunce sono partite a settembre e sono 150 gli streamer coinvolti, per la maggior parte di origine Turca, i nomi dei creator in questione non sono stati resi noti.