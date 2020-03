Twitch e Amazon Prime: annunciati i giochi gratis di aprile 2020

Un nuovo mese sta per cominciare, e se siete abbonati a Twitch Prime - servizio anche incluso in Amazon Prime - sapete cosa significa. Da domani primo aprile potrete aggiungere alla vostra raccolta ben cinque nuovi giochi gratis.

Stiamo parlando di Turok, Etherborn, Lightmatter, Earthlock e Kathy Rain. Per farli vostri per sempre non dovrete far altro che dirigervi a questo indirizzo a partire da domani primo aprile, effettuare il login con il vostro account iscritto a Prime e cliccare sul pulsante "Richiesta" per ogni titolo di vostro interesse. Una volta fatto ciò, potranno essere scaricati tramite l'applicazione Twitch per Desktop.

Ciò significa che oggi è l'ultimo giorno utile per riscattare i cinque giochi gratis di marzo, ovvero Bomber Crew, Whispers of a Machine, Mugsters, Furi ed Epistory - Typing Chronicles. Aggiungeteli alla raccolta personale prima che sia troppo tardi, rimarranno vostri per sempre.

Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordare che se siete abbonati a Twitch Prime avete diritto anche a molti altri bonus, come un set di skin e ciondoli per Rainbow Six Siege, un pacchetto Ultimate Team di FIFA 20, la skin Unicorno di DOOM Eternal, 1.000.000 di GTA$ in GTA Online e molto altro.