Twitch: arrivano in Italia i Watch Parties con tante novità per i creatori di contenuti

I rappresentanti di Amazon annunciano la disponibilità in Italia di Watch Parties, una funzionalità di Twitch che promette di migliorare e arricchire l'esperienza offerta ai creatori di contenuti.

Grazie ai numerosi consigli ricevuti dagli streamer che hanno partecipato alla fase di beta testing di ottobre, Watch Parties arriva perciò in Italia su Twitch nella sua forma completa. Attraverso i Watch Parties, i creatori di contenuti della piattaforma in streaming di Amazon possono connettersi con la community e godersi i propri film o programmi TV preferiti attingendo al vasto catalogo di Prime Video.

Tra le funzionalità legate ai Watch Parties di Twitch, troviamo l'opzione per condividere lo schermo e far comparire il volto dei creator sopra la chat e il sistema per consentire la partecipazione ai party virtuali agli utenti in tutto il mondo (se il titolo che si guarda è disponibile in abbonamento nel proprio Paese). Nell'ecosistema di servizi di Watch Parties non manca ovviamente il modulo Supporta il Creator, tramite il quale promuovere le attività dei propri streamer preferiti con il consueto sistema dei Bit o con gli abbonamenti.

Per iniziare i Watch Parties occorre aggiungere al proprio Stream Manager il relativo Quick Action, connetterlo al proprio account Prime o Prime Video, scegliere il contenuto multimediale da guardare con la community e andare in live con la propria webcam. In questa prima fase di lancio, la funzione Watch Parties di Twitch è accessibile solo su PC: l'arrivo su sistemi mobile iOS e Android è infatti previsto nei prossimi mesi.