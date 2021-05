Twitch, in arrivo un'importante novità: cambiano le tariffe per abbonamenti di Livello 1

Con la costante crescita di spettatori e un'offerta dei creatori di contenuti che si fa sempre più stratificata, le alte sfere di Twitch ritengono quindi che sia giunto il momento di adeguare il prezzi per gli abbonamenti nei diversi Paesi, partendo ovviamente dai prezzi degli abbonamenti di Livello 1.

L'obiettivo dichiarato di Twitch è quello di mettere gli utenti nelle condizioni di supportare i propri Creator, godendo appieno dei benefici della sottoscrizione ai relativi canali. Il cambio delle tariffe per gli abbonamenti di Livello 1 avverrà quindi su base nazionale, in funzione del diverso apporto economico che ciascuna sottoscrizione può dare in ogni regione.

Come specificato dagli stessi rappresentanti di Twitch, si tratta di "uno stimolo per spingere i Creator a continuare a realizzare i loro contenuti per la community. La percentuale di utenti attivi in Europa o Asia che supportano i creator con un abbonamento è circa il 50% più bassa rispetto al Nord America. In America Latina, è quasi l'80% in meno. Twitch ritiene quindi sia arrivato il momento di adeguare i prezzi degli abbonamenti a seconda dei diversi Paesi".

Come avverrà questo adeguamento dei prezzi? Nei prossimi mesi, Twitch attuerà delle modifiche nel prezzo degli abbonamenti (sia per quelli esistenti che per i nuovi, a pagamento o in regalo) nella maggior parte dei Paesi: i nuovi prezzi renderanno gli abbonamenti più accessibili. Si partirà il 20 maggio in Messico e Turchia, con gran parte dei paesi in Asia, America Latina, Medio Oriente, Africa ed Europa che saranno interessati da questa novità a partire dal terzo trimestre 2021.

Nella maggioranza dei Paesi al di fuori degli Stati Uniti, gli abbonamenti saranno abbassati. Il prezzo dell'abbonamento di uno spettatore dipenderà dal Paese in cui vive e dalla modalità di pagamento impostata su Twitch. Questo cambiamento renderà più facile per i creator di tutto il mondo far crescere le loro community, rendendo allo stesso tempo più conveniente per gli spettatori supportarli e accedere ai benefici dell’abbonamento, come la visione senza pubblicità (quando abilitata dal creator), le emotes personalizzate, i moltiplicatori di Channel Point e la modalità chat per i sub.



Rimaniamo perciò in attesa di conoscere le nuove tariffe che saranno applicate agli abbonamenti su Twitch in Italia. Intanto, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, se credete che la riduzione del prezzo delle sottoscrizioni ai canali possa offrire un maggiore supporto ai Creator e ai relativi contenuti.