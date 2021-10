Twitch: attacco hacker con fuga di dati, gigantesco leak con materiale sensibile

Non è chiaro se il furto comprenda anche password dei profili personali e business , secondo alcune fonti il pacchetto in questione conterrebbe solo una parte del materiale rubato. Non sappiamo se ci siano reali rischi per la sicurezza dei clienti e degli utenti, al momento Twitch non ha commentato l'accaduto dunque restiamo in attesa che la società diffonda un comunicato per fare luce sulla vicenda. In ogni caso per sicurezza vi consigliamo di cambiare la vostra password di accesso a Twitch e di abilitare la verifica in due fattori per un maggior livello di protezione.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords. — Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021

No one should have to experience malicious and hateful attacks based on who they are or what they stand for. This is not the community we want on Twitch, and we want you to know we are working hard to make Twitch a safer place for creators. https://t.co/fDbw62e5LW — Twitch (@Twitch) August 20, 2021

Grabbed Vapor, the codename for Amazon's Steam competitor. Seems to intigrate most of Twitch's features as well as a bunch of game specific support like fortnite and pubg.

Also includes some Unity code for a game called Vapeworld, which I assume is some sort of VR chat thing. pic.twitter.com/4KeeEOspyQ — Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021