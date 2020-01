Twitch: aumentano i casi di canali che truffano gli utenti

In questi ultimi mesi, Twitch ha visto un numero crescente di truffatori “rubare” l'identità di popolari giocatori CS: GO e DOTA che promuovono l'elargizione di oggetti in game “gratuiti” e inducono gli utenti a cliccare link che li rimandano a siti esterni ovviamente inaffidabili.

I canali fake, come dicevamo, sono soprattutto nelle categorie che trattano soprattutto i giochi Valve, CS:GO e DOTA, ma anche altri e sfruttano la pratica illegale del viewbotting per scalare le classifiche e comparire così nella lista dei canali popolari. Per quanto riguarda CS:GO esistono – probabilmente alcuni di voi di avranno visti – canali che sfruttano l'immagine di streamer di primo piano (persino alcuni che se ne sono andati da un po' dalla piattaforma come Shroud) per ingannare gli utenti.

Questi canali di Twitch promuovono l'elargizione di contenuti gratuiti, come skin e altri oggetti.

La community nel corso delle ultime ore è insorta contro Twitch, in quanto la stessa piattaforma non riesce ad arginare il proliferare del problema e la presenza di questi canali può seriamente mettere a rischio la corretta fruizione della piattaforma da parte dei più giovani o, perlomeno, degli spettatori distratti che cadono nel tranello.

"È stato così per almeno 3 mesi", ha scritto l'utente "SeaszonCSGO" di Reddit. "[Quattro o cinque] account ogni singolo giorno su Dota e CS: GO. A volte vengono bannati e ritornano in meno di un'ora, è tutto automatizzato e credo che molte persone vengano truffate da questo, altrimenti non continuerebbero a farlo”.

Il problema non è del solo Twitch; si è verificato anche su altre piattaforme come nello streaming live di YouTube. Nel 2019 Twitch ha cercato di arginare il problema (correlato) in occasione degli streaming, nella categoria Artifact, dell'attacco terroristico alla moschea in Nuova Zelanda. Il colosso dello streaming ha bannato tali account e sospeso temporaneamente la possibilità per i nuovi creatori di eseguire lo streaming, introducendo l'autenticazione a due fattori obbligatoria.

Non è chiaro quali azioni intraprenderà Twitch per fermare l'escalation di canali fake visto che, nonostante i ban nuovi canali nascono con una velocità impressionante. Alcuni giocatori professionisti, personalmente toccati dal problema, come s1mple storico giocatore dei Na'Vi, si sono scagliati contro la piattaforma per non aver preso provvedimenti per impedire questa pratica scorretta. “Vedo miei profili falsi che truffano le persone ogni giorno..." ha detto s1mple. "Non è tua responsabilità proteggere gli utenti?”