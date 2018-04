Twitch bloccato in Russia, in migliaia non riescono più ad accedere al servizio di Amazon

Sembra che gli utenti di Internet in Russia non siano in grado di accedere a Twitch dopo che il paese ha dichiarato guerra al colosso della tecnologia americana Amazon.

Bannando più di 600.000 indirizzi IP collegati ai servizi di Amazon, gli utenti di Twitch russi hanno iniziato a postare sul sito ufficiale di subreddit affermando di non essere in grado di accedervi.

Diversi utenti nella stessa discussione hanno affermato di essere ancora in grado di trasmettere e utilizzare il sito, ma altri hanno riferito che, a seconda del provider di servizi Internet (ISP), l'ISP potrebbe semplicemente non essersi conformato (almeno, non ancora) alla legge russa.

Se Twitch è una vittima della guerra portata avanti dalla Russia contro Amazon, tale ban potrebbe avere enormi implicazioni tanto per ciò che concerne l'industria videoludica, quanto per ciò che attiene all'esport nel paese.

Il mercato dei giochi in Russia è stato valutato a circa $ 1,5 miliardi nel 2017 dalla società Newzoo, e ha anche la seconda nel mondo per numero di utenti attivi su Twitch.

Il governo russo ha, inoltre, bloccato l'accesso a milioni di indirizzi IP collegati a Google. Anche i giochi popolari come Vainglory e Guild Wars 2 sono stati interessati dall'improvviso acuirsi del dispotismo russo. "Possiamo confermare che stiamo assistendo a un peggioramento del nostro servizio in Russia a seguito di improvvise e ampie restrizioni sulla connettività di rete", ha dichiarato Kristian Segerstrale, CEO di Super Evil Megacorp (sviluppatore di Vainglory). "Molti giocatori hanno trovato soluzioni alternative usando il software VPN: i nostri ingegneri stanno lavorando per identificare ulteriori modi in cui possiamo aiutare i nostri giocatori a connettersi".

Al momento, Twitch è ancora accessibile agli utenti russi che utilizzano una rete privata virtuale (VPN), che maschera la loro posizione sostituendo il loro indirizzo IP a uno in un altro paese.