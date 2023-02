Twitch, calo del 10% nell'ultimo anno: torna a crescere YouTube

A breve distanza dall'edizione 2023 del Twitchcon, arrivano i nuovi dati relativi alle performance annuali della piattaforme, che registra un importante calo di pubblico.

I dati più recenti confermano infatti una riduzione nelle visualizzazioni fatte registrare da Twitch nel corso degli ultimi mesi. In particolare, l'ultimo anno mette a bilancio una riduzione del 9,4%, sia per quanto riguarda il numero di ore di live viste su Twitch sia per quanto riguarda la media di spettatori presente sulla piattaforma.

In valore assoluto, Twitch fa ancora registrare numeri di assoluto rilievo, ma il calo non è da sottovalutare, soprattutto a fronte della crescente concorrenza avanzata alla piattaforma da parte di altri attori del mercato. Da Facebook Gaming a Kick, i rivali di Twitch sono infatti sempre più numerosi. A incidere sull'andamento della piattaforma viola ci ha inoltre pensato una forte ripresa di YouTube. Nel corso dell'ultimo anno, la piattaforma di Google ha infatti aggiornato diverse meccaniche interne, riuscendo al contempo a stringere accordi di esclusività con numeri streamer precedentemente attivi su Twitch.



Si conferma dunque il trend di calo di Twitch iniziato nel 2022 e che parrebbe destinato a protrarsi almeno nel breve periodo. Per valutazioni più ampie, sarà però necessario attendere il trascorrere del 2023.