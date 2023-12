Twitch chiude in Corea del Sud: i costi sono diventati insostenibili

Twitch si prepara a dire addio alla Corea del Sud: a partire dal 27 febbraio 2024 la celebre piattaforma streaming non sarà più operativa sul territorio, come confermato in un comunicato ufficiale dal CEO Dan Clancy, spiegando anche i motivi dietro tale decisione.

La ragione dietro la chiusura di Twitch in Corea del Sud sarebbe solo di natura finanziaria: l'azienda ha infatti ritenuto "insostenibili" i costi esorbitanti richiesti per mantenere attiva la piattaforma streaming, a quanto pare superiori fino a 10 volte rispetto a quanto necessario in altri territori. Twitch avrebbe provato varie strategie nel tentativo di abbattere i costi, come ad esempio risoluzione delle live fissata a 720p e modelli peer-to-peer, ma nessuna di queste si è rivelata efficace. Clancy si è dunque ritrovato costretto ad interrompere le operazioni in Corea del Sud a causa delle continue perdite subite dalla sua compagnia.

Ad approfondire ulteriormente la questione su Twitter/X ci ha poi pensato l'utente Knoebel, che ha condiviso alcuni dati mostrando l'enorme differenza nei costi della banda larga in Corea del Sud rispetto a Stati Uniti, Europa, India e Giappone, mai diminuiti negli ultimi 6 anni. Di fronte a differenze così considerevoli diventa dunque più chiara la decisione di Twitch, che in ogni caso promette di dare una mano a tutti gli streamer sudcoreani colpiti dalla decisione, aiutandoli a trovare una nuova sistemazione. Il CEO ribadisce infine che la decisione presa è stata molto difficile e sofferta considerata l'importanza che la Corea del Sud riveste all'interno delle community Esports internazionali.