Twitch, oltre dieci anni dopo: tutti i record della piattaforma streaming

Nata ufficialmente nell'autunno del 2011, Twitch ha ormai oltre dieci anni di età sulle spalle: un periodo di tempo durante il quale la piattaforma si è trasformata notevolmente, sino ad accogliere un incredibile numero di content creator.

Ma quali sono stati i traguardi più significativi della community di streamer presente su Twitch? Un interessante riepilogo alza il sipario sui numeri della piattaforma, tra visualizzazioni, abbonati e tanto altro ancora.

In particolare, sul fronte del numero di abbonati, è l'utente Ludwig a vantare il traguardo più ambizioso dal 2011 ad oggi. Nel momento in cui scriviamo, il content creator può infatti fare affidamento su di un pubblico di ben 283.066 abbonati: un valore superiore anche a quanto totalizzato da Ninja, che al suo apice contava su 269.000 abbonati su Twitch. In costante crescita anche i valori legati ai canali Twitch con più follower.



Spazio poi al fenomeno delle subathon, vere e proprie maratone live volte ad incrementare il numero di abbonati al proprio canale. Per ogni sottoscrizione, infatti, gli autori estendono il periodo di durata della diretta, così da incentivare l'avvio di nuovi abbonamenti. Ebbene, la subathon più lunga mai ospitata da Twitch è attualmente ancora in corso e vede protagonista la streamer Emilycc. La ragazza è live da ormai oltre un anno, per un totale di 414 giorni.



Dati decisamente impressionanti, che confermano il continuo successo della piattaforma, anche se non privo di polemiche. Di recente, ad esempio, Twitch ha omaggiato i VTuber, scatenandone però le rimostranze.