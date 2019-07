Twitch, Dr Disrespect ritorna in live e provoca Ninja sul numero di abbonati

Tra i volti più noti dell'universo di Twitch troviamo lo streamer noto con il nickname di "Dr Disrespect", recentemente ritornato live dopo un periodo di inattività causato da un ban ricevuto dalla piattaforma.

Il rientro in attività dello streamer ha rappresentato un'occasione per sottolineare l'ampiezza e l'estensione del proprio pubblico. Durante una live, infatti, Dr Disrespect ha sottolineato come, pur essendo stato attivo su Twitch solamente per circa trenta minuti durante il mese appena trascorso, il suo numero di sottoscrizioni sia già superiore a quello di Ninja.

Come prevedibile, l'affermazione ha avuto immediatamente vasta risonanza all'interno della community Twitch ed è giunta alle orecchie dello stello Tyler Bevin, in arte "Ninja". L'altrettanto noto volto attivo sulla piattaforma ha replicato alle affermazioni del collega, sottolineando come, in verità, anche lui non abbia realizzato alcuno streaming nel corso delle precedenti due settimane.



Tyler "Ninja" Bevin rappresenta sicuramente uno dei volti più conosciuti nell'ambito della vasta community di Twitch, noto al grande pubblico sopratutto per la propria frequente attività sul titolo di Epic Games, Fortnite: Battaglia Reale. Per maggiori informazioni sul personaggio e la sua storia, sulle pagine di Everyeye dedicate all'universo e-sport, potete trovare uno speciale dedicato alla carriera di Ninja, a cura del nostro Giovanni Calgaro.