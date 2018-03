Twitch e DreamHack ancora insieme: rinnovato l'accordo pluriennale in esclusiva

Negli ultimi, la piattaforma di streaming, e persino la sua precedente incarnazione,, hanno trasmesso il. Ora, le aziende hanno ufficialmente annunciato un nuovo accordo di durata pluriennale.

Twitch è stata una parte importante per il DreamHack non solo fornendo una copertura in streaming live dei tornei, ma anche sul sito, offrendo servizi come Twitch Player Lounge e gli afterparty.

La rinnovata partnership includerà la copertura in diretta degli eventi esport del DreamHack, come il DreamHack Open e il Corsair DreamHack Masters, e darà a Twitch i diritti di trasmettere il contenuto in 13 lingue.

Twitch sarà anche Head Partner per quattro festival di DreamHack: Dreamhack Montreal, DreamHack Atlanta, DreamHack Austin e DreamHack Tours.

Il CEO di DreamHack, Marcus Lindmark, ha dichiarato: "DreamHack e Twitch condividono molte cose in comune, incluso un amore e un impegno per la nostra comunità esportiva. Questo è ciò che rende questa partnership forte e sentita ogni volta che la rinnoviamo. Gli ultimi 10 anni sono stati fantastici, ma i prossimi anni saranno ancora più entusiasmanti in quanto gli esport continuano a crescere a un ritmo vertiginoso".

Il rinnovo della partnership arriva in un momento in cui Twitch cerca di difendere il proprio primato da concorrenti in forte crescita come Facebook e YouTube. In effetti, il terreno di scontro inizia a farsi un po' troppo affollato, con l'emergere di due “fazioni” contrapposte.

Da un lato Twitch, a inizio gennaio, si è garantita i diritti esclusivi per la trasmissione della Overwatch League mentre, dall'altro, diverse organizzazioni come il Capcom Pro Tour si sono allontanate dall'“esclusività” abbracciando una filosofia multipiattaforma più aperta.

Quest'anno, Twitch ha perso i diritti per trasmettere la ESL One in favore di Facebook, che è anche riuscito ad aggiudicarsi i diritti di trasmissione in lingua inglese e portoghese del circuito ESL Pro League.

La società madre del DreamHack, MTG, ha acquisito il 74% di ESL / Turtle Entertainment nel 2015.

Justin Dellario, responsabile dei programmi esport di Twitch, riconosce l'importanza di Dreamhack nel portfolio clienti dell'azienda. "Nell'ultimo decennio, DreamHack ha ospitato numerosi eventi importanti che hanno giocato un ruolo importante nella crescita della scena dei giochi competitivi", ha affermato. "Permettendo a Twitch di restare sempre al centro dell'attenzione e di contribuire ad accelerare in modo deciso la crescita del settore per la gioia dei fan di tutto il mondo."