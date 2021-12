Twitch esplode nel 2021: spettatori aumentati del 45% in un anno

Dopo aver analizzato i dati ufficiali di Twitch Italia per il 2021, è tempo di considerare lo sviluppo della piattaforma nel suo insieme.

Secondo i dati condivisi dallo studio di analisi Rainmaker, a livello internazionale Twitch avrebbe realizzato nel corso degli ultimi dodici mesi una crescita decisamente notevole. Nel dettaglio, parliamo di uno sviluppo della community pari al 45%. Il pubblico di spettatori del portale sarebbe infatti cresciuto di tale percentuale nel corso dell'intero 2021. Un risultato impressionante, al quale - innegabile - è probabile che abbia contribuito anche il persistere della crisi sanitaria internazionale, con annessi lockdown a intermittenza.

Negli ultimi dodici mesi, gli streamer attivi su Twitch avrebbero dunque totalizzato nell'insieme un ammontare di ben 24 miliardi di ore in termini di visualizzazioni. Di queste ultime, il settore gaming è responsabile di una buona percentuale di interazioni. Tre videogiochi hanno infatti saputo catalizzare da soli un volume superiore ad un miliardo di ore di visualizzazioni. In particolare, parliamo dell'immortale Grand Theft Auto V (2,1 miliardi di ore), League of Legends (1,8 miliardi di ore) e, prevedibilmente, Fortnite: Battaglia Reale (un miliardo di ore circa), che ha potuto peraltro approfittare del richiamo generato dal debutto dei contenuti del Capitolo 3 di Fortnite.